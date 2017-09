Helmut und Margrit Hintermeier: Blütenpflanzen und ihre Gäste

Teil 1

275 Seiten

725 Farbfotos, 32 Zeichnungen, 14 Bildtafeln

2017: ISBN 978-3-7689-0304-2

Preis: 29,80 € zuzügl. Versandkosten

„Man sieht nur das, was man weiß.“ Dieser Satz steht im Vorwort zum ersten Band der inzwischen vierteiligen Reihe „Blütenpflanzen und ihre Gäste“ von Helmut und Margrit Hintermeier. Nach diesem Motto haben uns die Autoren seit 2002, als die Reihe begann, mit vielen Porträts von Blütenpflanzen und ihren Gästen in die bunt blühende Natur um uns herum eingeführt und unendlich viele Besonderheiten bei den verschiedenen Partnerschaften aufgezeigt. Der lange vergriffene erste Band wurde nunmehr neu aufgelegt und – ganz erfreulich – um mehr als die Hälfte erweitert mit weiteren Pflanzengattungen und -arten und der zugehörigen Tierwelt mit Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlingen, Vögeln und anderen. Die sehr vielen Fotos im Verein mit Bildtafeln und erklärenden Zeichnungen machen das Buch zu einem Nachschlagewerk ebenso wie zu einem hilfreichen Begleiter bei Spaziergängen in Garten, Wald und Flur. Es ist eine echte Freude, in dem Buch zu lesen, es fordert regelrecht auf, hinauszugehen und zu schauen, was da blüht und fliegt, und zu erfahren, wer von wem welchen Nutzen zieht – und was ich selber dazu tun kann, dass unsere Natur weiterbestehen kann. Hoch anzuerkennen ist, dass die Autoren das Buch zum Selbstkostenpreis anbieten, ein beispielhafter Beitrag zum Naturschutz. Ich wünsche dem Buch viele interessierte Leserinnen und Leser, zum eigenen Gewinn und Vergnügen, aber auch als Geschenk dürfte es viel Freude machen!

Dr. Friedgard Schaper

Bestellen per E-Mail: Helmut_Hintermeier@web.deHelmut, per Post: H. und M. Hintermeier, Ringstraße 2, 91605 Gallmersgarten, Germany, Tel. 09843-97803.

