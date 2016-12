HOBOS in der Staatskanzlei

Am Samstag, dem 26. November, findet in der Bayerischen Staatskanzlei, im Bayerischen Landtag und im Bayerischen Verfassungsgerichtshof von 10 bis 18 Uhr ein „Gemeinsamer Tag der offenen Tür“ statt. Im 1. Obergeschoss der Bayerischen Staatskanzlei (Franz-Josef-Strauß-Ring 1) am Stand des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Stand-Nr. 13) wird an diesem Tag der renommierte Bienenexperte Prof. Dr. Jürgen Tautz zusammen mit Florian Schimpf von 10 bis 18 Uhr das Bienenprojekt HOBOS vorstellen. Dazu Prof. Tautz: „Das HOBOS-Team und ich freuen uns sehr über die Einladung des Landwirtschaftsministeriums, HOBOS am Tag der offenen Tür der Bayerischen Staatskanzlei vorstellen zu dürfen.“

HOBOS steht für HOneyBee Online Studies. Über das Internet lässt sich das Verhalten der Honigbienen live mittels Videos und Messwerte neu erforschen. Dazu wurden spezielle Bienenstöcke mit Kameras und Sensoren ausgestattet. Ein besonderes Augenmerk wird an diesem Tag auf dem Hightech-Bienenstock Smart HOBOS liegen, der auf dem AUDI-Werksgelände in Münchsmünster steht und zu dem es eine Liveschaltung geben wird. Außerdem können sich die Besucher über eine Wärmebildkamera in einem Bildschirm betrachten. HOBOS richtet sich an Fachleute wie an Laien, an junge wie an alte Menschen.