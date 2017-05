Imkermeister/in für Entwicklungsprojekt in Togo gesucht

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst sucht: Imkermeister/in für den Aufbau einer Ausbildungsimkerei in Dapaong (Togo)

Die Partnerorganisation

IT Village ist ein staatlich anerkannter gemeinnütziger Verein mit Sitz in Dapaong, der 2006 gegründet wurde. Derzeit hat IT Village 33 Mitarbeitende. Der Verein setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen von besonders benachteiligten Menschen in der Savannenregion zu verbessern – der ärmsten Region des Landes. Die Bevölkerung lebt zum großen Teil von Subsistenzwirtschaft. Die Ernteerträge sind in den letzten Jahren gesunken. Dies ist u.a. auf Abholzungen und Rodungen sowie Auswirkungen des Klimawandels in Form von kürzeren und unregelmäßigeren Regenzeiten zurückzuführen.

2013 eröffnete IT Village ein berufliches Ausbildungszentrum (BONITA-Haus) mit Angeboten u.a. für handwerkliche, kaufmännische und landwirtschaftliche Ausbildungszweige; die Abschlüsse sind staatlich anerkannt. Einzugsbereich ist der Norden Togos sowie die Nachbarregionen in Burkina Faso und Benin. Im Zeitraum 2015 /2016 gab es 107 Auszubildende. Das Besondere des Ausbildungszentrums ist der hohe Praxisanteil, dazu gehören auch Praktika in den Unternehmen der Region. Schwerpunkt des Ausbildungszentrums ist die Agroökologie, die nun um eine Ausbildung für Imker erweitert werden soll. Es ist das einzige derartige Ausbildungsangebot in Togo.

Das Projekt

Die Imkerei ist in der Region bekannt und hat einen hohen Stellenwert. Honig wird jedoch eher als Heilmittel betrachtet und nicht als Möglichkeit, Geld zu verdienen. 2009 startete IT Village mit dem Projekt „Honig der Savanne“. Dazu wurden Genossenschaften gegründet, deren Waben zu festen Preisen aufgekauft werden, um dann weiterverarbeitet und vermarktet zu werden.

In Togo gibt es bislang keine professionelle Imkerei und Imkerfachleute. Mit Unterstützung einer über Brot für die Welt vermittelten Fachkraft möchte IT Village die Ausbildung zum Imker in der Savannenregion etablieren. Neben den damit entstehenden Einkommensmöglichkeiten für die ländliche Bevölkerung kann der Aufbau von neuen Imkereien die Bestäubung von Feldfrüchten fördern und damit zu einer Steigerung der Ernteerträge beitragen.

Die Aufgaben der Fachkraft

Aufbau einer Ausbildungsimkerei mit lokalen Ausbildungszentren

Ausbildung von Lehrkräften und Multiplikator_innen aus den Gemeinden

Erstellung von Lehrplänen

Entwicklung von Lernmaterialien

Organisation bzw. Entwicklung von importunabhängiger Imkereiausrüstung

Produktentwicklung

Stabilisierung und Ausbau der Vermarktungsstrukturen, insbesondere Vernetzung mit den Nachbarländern Benin und Burkina Faso

Die Fachkraft ist dem Leiter der Ausbildungseinrichtung zugeordnet. Counterpart ist ein Vorstandsmitglied des Vereins.

Die Qualifikation der Fachkraft

Ausbildung als Tierwirtschaftsmeister, Fachrichtung Imkerei oder vergleichbare Qualifikation

Gute Französischkenntnisse

Mehrjährige Berufserfahrung in der Imkerei und in der Ausbildung

Kenntnisse in der Vermarktung von Produkten

Auslandserfahrung wünschenswert

Hohe interkulturelle Sensibilität und Belastbarkeit

Bereitschaft für Reisen in der Region

Die Leistungen von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst bietet den Rahmen, in dem die vermittelten Fachkräfte ihr Wissen und ihre Fähigkeiten mit Menschen in einem anderen Kulturkreis teilen können. Das solidarische Miteinander, das voneinander Lernen und der interkulturelle Austausch werden ermöglicht durch:

Individuelle Vorbereitung (ca. drei Monate in Deutschland und Europa)

Dreijahresvertrag mit Leistungen nach dem Entwicklungshelfergesetz

Supervision während der Überseezeit

Die Vermittlung erfolgt auf Basis des Entwicklungshelfergesetzes. Die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates bzw. der Schweiz ist daher erforderlich.