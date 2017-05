Johannes Weber: Bienen halten mit der Bienenbox

Kosmos Verlag Stuttgart 2017

128 Seiten, 130 Fotos, 32 Zeichnungen

Preis 16,99 Euro

ISBN 978-3-440-15133-4.

Die Bienenbox ist eine Trogbeute mit eigenen Maßen und eigenem Konzept. Johannes Weber will damit Bienenhaltung in der Stadt ermöglichen. Die Bienen werden, so der Autor, ökologisch auf kleinstem Raum gehalten. Standorte können das Hausdach, das Balkongeländer oder ein Garten sein. Das Buch gründet auf mehrjährige Erfahrungen und richtet sich an Anfänger. Vorgestellt werden das Bienenjahr und die Aufgaben des Bienenbox-Imkers, ohne dabei mögliche Probleme auszusparen. Man will eine neue Generation erreichen, der es nicht in erster Linie um den Honigertrag geht, sondern die den Bienen primär ein Zuhause bieten möchte. Zur Betriebsweise gehört die Beratung auf eigenen Internetseiten (bienenbox.de und stadtbienen.org). Als Plus zum Buch kann man sich über eine App kostenlos vier Schulungsfilme aufs Smartphone laden, Themen: Schwarm einschlagen, Varroabehandlung mit Oxalsäure, Schwarmvorwegnahme und Honigernte.

gbr