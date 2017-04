Matthias Lehnherr: Imkerbuch

Aristaios-Verlag Basel

8. Auflage 2017

104 Seiten, Format 20 × 26 cm

Preis 26,50 Euro

ISBN 3-9520322-0-4



Das Imkerbuch im Magazinformat aus der Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 1992 erscheint es bereits, nunmehr wird die 8. Auflage vorgelegt. Sie ist wesentlich überarbeitet, enthält zahlreiche neue Fotos, geänderte und erweiterte Seiten (z. B. zum Naturbau im Brutraum) und einige weitere Kapitel, nämlich über das Bannwabenverfahren, zur Varroaresistenz und zur Trachtverbesserung. Matthias Lehnherr imkert seit 50 Jahren und verfügt über vielfältigste Erfahrungen als bienenkundlicher Lehrer und Bienenberater der Sektion Basel. Aus diesem Erfahrungsschatz hat er das Imkerwissen kompakt zusammengefasst. Wer beim Lesen imkerlich in der Schweiz bleiben will, kann zusätzlich zum fünfbändigen Standardwerk „Das schweizerische Bienenbuch“ greifen, an dem Matthias Lehnherr als Autor mitgewirkt hat.

gbr