Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Bienenwachs klar definiert und eine eigene Bienenwachsverordnung beschlossen wird, heißt es bei Open Petition.

In der Begründung heißt es: „Aktuell gibt es für unser Rechtssystem keine klare Regelung zur Beschaffenheit von Bienenwachs. Verfälschtes Bienenwachs oder Ersatzstoffe töten Bienen und haben auch in Verbindung mit Honig (Lebensmittel) keine Berechtigung für eine Verwendung im Bienenvolk. Wabenhonig wird mit dem Wachs gegessen! Geschleuderter Honig enthält immer kleinste Wachspartikel! Presshonig enthält sehr viele Wachspartikel!

Wir möchten unsere Bienenvölker nicht sterben sehen und auch nicht, dass Honig durch Verunreinigungen im Wachs kontaminiert und unbrauchbar wird. Zudem sammeln sich in Bienenwachs Giftstoffe an, die hauptsächlich in der Landwirtschaft Anwendung

finden. Hier muss vorausschauend gehandelt werden und auch entsprechende Rückstandsgrenzen/Höchstwerte festgelegt werden, um auch in Zukunft das einwandfreie Lebensmittel Honig ohne Gefahr für den Verbraucher anbieten zu können.

Die Imker rufen zur Unterstützung durch eine Unterschrift auf:

Petition Sauberes Bienenwachs