Pionier der Magazinimkerei

Was wir noch heute von Karl Pfefferle lernen

Vor fast 60 Jahren rang man in der deutschen Imkerei um die Frage: Was ist besser, Hinterbehandlungsbeute oder Magazin? Während sich heute alles um die Varroa-Milbe dreht, ging es damals um die „beste“ Beute und die „richtige“ Betriebsweise. Einer der wichtigsten Akteure war Imkermeister Karl Pfefferle aus dem Münstertal. 100 Jahre alt wäre er am 29. März 2018 geworden.

Den Beitrag von Armin Spürgin aus der Märzausgabe finden Sie unter: 18-03_s44-45_asp_Karl-Pfefferle-100

