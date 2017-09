Umfrage Sommertrachternte, Vermarktungssituation und Pollenernte 2017

Mayen – Die diesjährige Honigernte dürfte in den meisten Regionen Deutschlands und in den angrenzenden Ländern abgeschlossen sein. Wie in den Vorjahren wollen wir eine Statistik über die Ernteergebnisse des Sommers und die Vermarktungssituation erstellen. Neu dabei Fragen zur Pollenernte.

Durch Beantwortung der folgenden „Blitzumfrage“ können Sie uns helfen, einen Überblick zu erhalten, der Informationen über regionale Besonderheiten und Unterschiede liefert, dazu bitte am Ende auch die Angaben zum Bundesland und ggf. Regierungsbezirk beantworten.

Bitte antworten Sie auch, wenn Sie nicht geerntet haben. Auch dass ist eine wichtige Information für uns.

Wir werden die Ergebnisse wie immer im Infobrief Bienen@Imkerei veröffentlichen.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen!

Autor

Dr. Christoph Otten

DLR Westerwald-Osteifel

Fachzentrum Bienen und Imkerei, Mayen

Hier geht´s zur Umfrage:

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=79977