VarroMed• – Bezugsmöglichkeit

Wie in der Augustausgabe von bienen&natur auf Seite 19 berichtet, wurde VarroMed• als Varroabehandlungsmittel in der gesamten EU zentral zugelassen. Nach Herstellerangaben von BeeVital ist es in Deutschland seit 8. August 2017 rezeptfrei bei Ihrer örtlichen Apotheke oder Ihrem Tierarzt erhältlich und wird von der Firma Eurodept/Sanacorp in der Regel binnen 48 Stunden geliefert. Falls Ihr Apotheker/Tierarzt noch nicht informiert wurde, kann er/sie über auftragsannahme@eurodepot-logistik.de oder telefonisch unter: 089 8581-585 für Sie bestellen.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die Abgabe an den Imker/Endkunden beträgt für 1 Flasche VarroMed• 555 ml, € 26,98 inkl. 19 % MwSt.

Red.