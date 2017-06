Wie war die Frühjahrs-Honigernte?

Die Frühtrachternte dürfte in den meisten Regionen Deutschlands und angrenzenden Ländern abgeschlossen sein. Wie in den Vorjahren will das Fachzentrum Bienen in Mayen eine Statistik über die Ernteergebnisse erstellen.

Durch Beantwortung der anonymen „Blitzumfrage“ kann man helfen, einen ersten Überblick zu erhalten, der Informationen über regionale Besonderheiten und Unterschiede liefert. Die Ergebnisse werden im Infobrief veröffentlicht.

Hinweis: Wer verschiedene Bienenstände getrennt bewerten will, beantwortet die Umfrage für jeden Bienenstand neu.

Antworten sollte auch, wer keinen Honig ernten konnte. Auch das gehört zum Gesamtbild.

Dr. Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen in Mayen ruft zur breiten Teilnahme auf: „Vielleicht können Sie diese Info auch an befreundete Imker und Imkerkollegen in Ihrem Verein weiterleiten, so dass wir ein möglichst genaues Bild berechnen können!“

Link zur Umfrage: http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=78488