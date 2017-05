Angelika C. Braun: Die Botschaft der Biene

Verlag Neue Erde Saarbrücken 2017

312 Seiten, Bildband

Preis 39 Euro

ISBN 978-3-89060-717-7.

Angelika C. Braun ist Künstlerin, keine Imkerin. Sie zitiert in ihrem Bildband zahlreiche Quellen zur übersinnlichen Bedeutung der Biene. In den Worten der Autorin: „Die Botschaft der Biene lässt eintauchen in buddhistische, christliche, schamanische, esoterische oder auch anthroposophische Welten.“ Auf ihrer Suche nach einer Botschaft der Bienen reiste die Künstlerin zu einem Dutzend Menschen, „die mit den Bienen sprechen, bei ihnen meditieren, Mantren (heilige Gesänge) rezitieren oder auch beten.“ Diese Erlebnisse stellen den Kern der Buchkapitel dar. Zu Wort kommen neben sehr unterschiedlichen Vertretern esoterischer Richtungen auch die breiteren Imkerkreisen bekannten Demeter-Imker Günter Friedmann oder Fischermühle-Imker Norbert Poeplau. Das Bilder- und Lesebuch enthält viele schöne ausdrucksstarke Bienenfotos, teilweise im Grofformat.

gbr