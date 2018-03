Heiko Bellmann: Bienen, Wespen, Ameisen

Kosmos Verlag Stuttgart

Neuauflage 2017

377 Farbfotos, 67 Zeichnungen

Preis 34,90 Euro

ISBN 978-3-440-14667-5

Man schützt nur, was man kennt.

Bei rund 11.000 Arten allein der Hautflügler in Mitteleuropa ist das schwer genug. Somit ist der vorliegende Band kein Bestimmungsbuch, aber seit der ersten Auflage 1995 ein gutes Nachschlagewerk.

Weil der Autor Heiko Bellmann völlig überraschend im März 2014 starb, hat der Entomologe Matthias Helb das Buch überarbeitet – inklusive der Angaben zu Gefährdung und Verbreitung. Der Artenteil wurde ergänzt, die Fotos aktualisiert.

Die Bestimmungsschlüssel auf den Innenklappen des Buches sowie die Gliederung in die großen Gruppen der Hautflügler bieten Orientierung. Sehr hilfreich sind die zahlreichen Bilder. Bienen haben ja wegen der Bestäubung und als Honiglieferant einen höheren Beliebtheitsgrad als Wespen und Ameisen.

„Darüber aufzuklären, dass auch zu diesen beiden Gruppen eine Fülle hochinteressanter, vielleicht sogar ausgesprochen nützlicher Arten gehört, ist wichtigstes Anliegen dieses Buches“, schrieb Heiko Bellmann zur 1. Auflage.

Somit ist dieses Buch aktueller denn je, nicht nur für Experten.

Werner Bader