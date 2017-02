Howland Blackiston: Imkern für Dummies

Wiley Verlag Weinheim 2016

387 Seiten, Preis 24,99 Euro

ISBN 978-3-527-71102-4

Jetzt also noch ein Imkerbuch aus der Reihe „… für Dummies“. Wer fürchtet, hier würden fahrlässig Anfänger auf Bienen losgelassen, sieht sich schnell eines Besseren belehrt. Autor Howland Blackiston, Übersetzer Tobias Schwaibold (aus dem Amerikanischen) sowie Imkermeister Klaus Ahrens und die Imkerin Jana Görner als Fachkorrektoren legen ein durchaus profundes, detail- und umfangreiches Werk zu allen Aspekten der Imkerei vor. Allein das Inhaltsverzeichnis umfasst zehn Seiten. Zur schlichten Buchgestaltung gehört der Verzicht auf Farbfotos. Bei manchen Bildern merkt man zwar die Herkunft aus den USA, doch das tut dem Band keinen Abbruch. Der Autor charakterisiert sein Werk selbst so: „Ganz generell wird Ihnen dieses Buch mit seiner klaren Strukturierung als einfach zu handhabendes Nachschlagewerk dienen.“ Die rechtliche Bewertung von Honig und seiner Vermarktung oder von Bienenkrankheiten ist an die Vorgaben in Deutschland angepasst. Wachs-, Honig-, Propolisrezepte und eine gute Liste einschlägiger Webseiten runden den Band ab.

gbr