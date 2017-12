Piotr Socha: Bienen

Kinderbuch ab 5 Jahre

Gerstenberg Verlag Hildesheim 2016

80 Seiten, 27 × 37 cm

Preis 24,95 €

ISBN 978-3-8369-5915-5

Der polnische Cartoonist Piotr Socha, selbst Sohn eines Imkers, hat in seinem Buch „Bienen“ den kleinen, aber überaus nützlichen Insekten ein literarisches Denkmal gesetzt. Sein Buch hat inzwischen zahlreiche Auszeichnungen erhalten, es wurde zum „Wissenschaftsbuch des Jahres“ des österreichischen Wissenschaftsministeriums gekürt und erhielt gerade den renommierten Deutschen Jugendliteraturpreis.

Aus der Jurybegründung: „Bienen ist eine überaus vergnügliche Enzyklopädie für die ganze Familie, die ein interessantes Thema wissenschaftlich, kulturgeschichtlich und künstlerisch aufgreift.“

Wir haben Buch nach seinem Erscheinen so charakterisiert: „ Dieses Kinderbuch zieht einen gleich selbst in den Bann, so hinreißend schön ist es – und lehrreich. Piotr Socha hat eine ganz besondere Natur- und Kulturgeschichte der Bienen in farbigen Bildern geschaffen. Man sieht die Honigjäger Nepals am Werk, Blüten in China werden von Hand bestäubt, Stadtimker stehen auf hohen Dächern. Eingangs grüßen Dinosaurier, Neandertaler beißen in Honigwaben. So muss es gewesen sein! Die fröhlich-witzigen Szenen sind auf großen Bildtafeln (das Buch misst aufgeklappt 37 × 55 cm!) illustriert und mit kurzen, aber gründlichen Fachtexten erläutert. Die künstlerisch gelungene Darstellung führt spielerisch und dabei ernsthaft auf eine Erkundungsreise in die weite Bienenwelt.

gbr