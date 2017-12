Melanie von Orlow: Die Imkerin

Ulmer Verlag Stuttgart 2017

128 Seiten, Preis 22,90 Euro

ISBN 978-3-8001-0875-6

Ein weiterer Ratgeber für Einsteiger?

Ja, aber ein guter. Melanie von Orlow beherrscht ihr Metier, ihr gelingt, unterstützt durch Fotos und Grafiken, eine an-schauliche Darstellung der Imkerei. Sie versetzt sich in Anfänger/innen, weckt Verständnis und weiß, welche Fragen und Probleme auf sie warten. Alle wesentlichen Aspekte des Imkerns kommen zur Sprache. Wer Windeln wechseln kann, meistert auch imkerliche Tätigkeiten, so ein heiterer Hinweis.

Zielgruppe sind Frauen, denn diese verfügen schon rein anatomisch anders über ihre Kräfte als Männer. „Der berühmte ‚kleine Unterschied’ hat gerade in der Imkerpraxis gewaltige Folgen“, so die Autorin. Beim Umgang mit Bienen sollte sich jede/r die eigenen Ziele und Erwartungen vergegenwärtigen. Will frau eher extensiv oder intensiv Bienen halten? Was bedeutet das für die Beutenwahl und Praxis? Alles wird nachvollziehbar dargelegt. Die Imkerin spart auch eigene Irrwege bei der Beutenwahl nicht aus. Den Band kennzeichnet ein hoher Gebrauchswert.

gbr