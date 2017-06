Rob und Chelsea McFarland: Das Geheimnis der Bienen

Das Geheimnis der Bienen,

Über alternative Bienenhaltung in Los Angeles/USA. Eine unterhaltsame und praktische Anleitung zum eigenen Bienenstock.

Seit 2011 klärt das Ehepaar mit seinem Projekt HoneyLove über das Bienensterben auf und weiß auch, was wir dagegen tun können: selbst Imker werden!

Die beiden Autoren geben einen fundierten Einblick in die Welt des Imkerns und zeigen, wie eine artgerechte, nachhaltige Bienenhaltung auch ohne Chemie möglich ist. Schritt für Schritt leiten Rob und Chelsea McFarland, anhand viele praktischer Tipps, die Leser zum Aufbau eines eigenen Bienenstocks an – vom Erwerb der Honigbienen über die Inspektion und Instandhaltung des Bienenkorbs bis hin zur Honigernte.

