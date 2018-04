Sebastian Reinold: Gewinnbringend imkern

Mit Bienenhaltung Geld verdienen

Verlag Leopold Stocker, Graz 2017

107 Seiten, farbig

Preis 19,90 Euro

ISBN 978-3-7020-1676-0

Kann man mit Bienenhaltung Geld verdienen? Und wenn ja, wie?

Bisher gibt es zu diesen Fragen kaum Literatur, weshalb das Buch von Sebastian Reinold eine Lücke füllt. Der Imker und studierte Betriebswirt aus dem Salzburger Land nimmt die Produkte aus dem Bienenvolk, deren Vermarktung und das Marketing unter die Lupe. Er stellt eine Kostenrechnung in der Imkerei vor, führt in die Kalkulation ein, gibt Informationen zur Besteuerung auch in Deutschland.

Es wird geprüft, ob Bio eine lukrative Alternative in der Imkerei sein kann und wie es sich mit Entscheidungen (Größe der Honiggläser, Bienenrassen, Beutensysteme) und deren Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Imkerei verhält.

Ein Kapitel über die Risikofaktoren in der Imkerei ist auch dabei.

Guter Service: Die Beispiel-Kalkulation kann über die Webseite des Verlages oder durch den mitgelieferten QR-Code abgerufen werden. Eine solide Kalkulation, wie im Buch gezeigt, kann Imker vor teuren Irrtümern bewahren. Sie ist eine wichtige Entscheidungshilfe beim Aufbau eines Betriebes.

Nach Lektüre des Bandes sind Begriffe wie Customer Relationship Management, fixe und variable Kosten oder Target Costing für den ambitionierten Imker jedenfalls keine Fremdworte mehr.

Werner Bader