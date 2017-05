Simone Kern: Mein Garten summt!

Kosmos Verlag Stuttgart 2017

128 Seiten, 190 Fotos

Preis 16,99 Euro

ISBN 978-3-440-15270-6



Insekten zählen zu den wichtigsten Bewohnern unseres Planeten, so die Autorin. Wir erleben aber einen dramatischen Artenschwund. Dagegen setzt die Garten- und Landschaftsarchitektin Simone Kern Ideen und Konzepte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Insekten. Ob in Gärten, Minigärten auf Balkonen, ob mit mobilen Gärten, sogar auf der Fensterbank – überall kann man für die Insekten Gutes tun. Man muss nur wissen, wie es geht. Hierzu liefert die Autorin Vorschläge, Anregungen und Praxistipps. In Kapiteln wie „Natur zulassen“, „Stadtgärten für Insekten“, „Bepflanzungsideen“ oder „Gartenpraxis“ richtet sie Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, Schmetterlingen, Libellen und Käfern attraktive Lebensräume ein. Wie man diese im Jahreslauf pflegt und erhält, wird durch viele Farbfotos veranschaulicht. Zahl- reiche Portraits von Insekten und Gartenpflanzen stehen zur Auswahl. Sogar der lange nicht gesehene Maikäfer taucht wieder auf und erinnert an die Kindheit. Und dass Simone Kern im Netzwerk Blühende Landschaft engagiert ist, kommt auch dem Band zugute.

gbr