Thomas D. Seeley: Auf der Spur der wilden Bienen

S. Fischer Verlag Frankfurt 2017

210 Seiten, viele Abbildungen

Preis 22 Euro

ISBN 978-3-10-397239-9

Seit 40 Jahren geht der US-Bienenprofessor Thomas D. Seeley als Hobby im Wald auf Bienenjagd. Seine Überlegung dabei: Wie konnte man früher, ohne Bienen zu halten, an Honig kommen? Wie fand man die frei lebenden Bienenvölker? Seeley bedient sich bei seiner modernen Jagd, der Suche nach den Behausungen der Bienen, einer einfachen, aber raffinierten Methode. Wenn er Bienen auf Blüten sieht, dressiert er sie mit einer aromatischen Futterlösung, markiert sie farbig und lockt sie in ein Kästchen. Das verstellt er und lässt die Bienen wieder frei. Meist finden sie diese neue Futterquelle wieder, bringen auch andere Bienen mit. Geduldig beobachtet und analysiert Seeley die Bienenflüge, ihre Zeitdauer, ihre Richtungen. So kommt er den Nestern immer näher. Sein Jagdfieber ist gestillt, wenn er das Bienennest entdeckt hat. Seeley schreibt aus einem immensen Bienenwissen heraus und ermuntert zum Nachmachen. Gerade als Imker stimmt man ihm gerne zu: „Diese kleinen Wundertiere sind wahrscheinlich die intelligentesten und in ihrem Verhalten vielseitigsten Insekten auf der ganzen Welt.“

gbr