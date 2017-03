Werner David: Fertig zum Einzug

Pala Verlag Darmstadt 2016

160 Seiten, viele Fotos

Preis 18 Euro

ISBN 978-3-89566-358-1



Leitfaden für Bau und Praxis – so gelingt’s: Nisthilfen für Wildbienen

Nisthilfen sind spektakulär zu beobachten und deshalb auch pädagogisch wertvoll. Wenn Bienenhotels, dann richtig gebaut, so der Autor. Werner David begründet genau, worauf es ankommt, welches Material sich eignet und wie Schaden von der Wildbienenbrut ferngehalten werden kann. Leider sind Nisthilfen aus dem Baumarkt oder Gartencenter oft unbrauchbar. Im besten Fall werden sie nicht besiedelt, merkt der Autor sar- kastisch an, schlimmstenfalls geht nämlich die Brut darin zugrunde.David wendet sich auch der Nahrung der Wildbienen zu und gibt Empfehlungen, was man schon auf einem kleinen Balkon Gutes tun kann. Hier schreibt einer, der sich seit vielen Jahren leidenschaftlich um die Insekten kümmert. Alle Anleitungen sind selbst getestet, ergänzend kommen weitere Experten mit ihren Erfahrungen zu Wort. Insofern geht das Buch weit über reine Bauanleitungen hinaus. Auffallend schön sind die zahlreichen Fotos. Im Anhang gute Webseiten und seriöse Bezugsquellen, wenn man fertige Nisthilfen kaufen will. Werner David im Internet unter www.naturgartenfreunde.de

gbr