Wirkt der Varroa-Killer-Sound® doch?

Falls die Varroabekämpfung mit Ultraschall tatsächlich möglich wäre, käme dies einer Revolution gleich, wie Rainer Kruger auf seiner Internetseite www.varroa-killer-sound.com schreibt. Die Versuchsergebnisse vom Institut fur Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim (siehe b&n 2/2018) bestätigen jedoch die Beobachtungen und Aussagen in den bisherigen Artikeln in bienen&natur (Hefte 2 und 8/2017), dass der “Varroa-Killer-Sound” keine schädigende Wirkung auf Varroamilben hat. Dies steht den Einschätzungen des Hersteller gegenüber, dessen vollständige Stellungnahme wir nachfolgend veröffentlichen.

Beurteilung und Bewertung der Versuchsreihe durch Imkermeister Rainer Krüger

Wie wirkt der Schall auf der Milbe?

Der Schall des Varroa-Killer-Sound wirkt bei den juvenilen Milben auf das zentrale Nervensystem. Wenn in der kurzen Zeit von 4 Tagen (vom Ei zur fertigen Milbe) die geringste Störung erfolgt, stirbt die juvenile Milbe ab. Dazu benötigen wir mindestens 35 Dezibel Schalldruck (wir haben ca. 55 Dezibel Schall in der Brutzelle). Damit ist die Vermehrung unterbrochen. Bei den erwachsenen Milben wirkt der Schall auf die Haare der Beine (Sinnesorgan der Milbe). Das versetzt die Milbe in extremen Stress, so dass die Milbe nicht mehr in der Lage ist die Biene anzustechen (dazu benötigen wir über 80 Dezibel Schalldruck) und die Milbe wird nicht mehr ausreichend ernährt. Nach +/- 10 Tagen fallen die Altmilben ab. Das heißt, die alten Milben sind in der Brut in einem geschützten Raum. Da die Milben 3-5 mal in die Brut gehen, ist der Zeitraum von 45 Tagen Einsatz des Varroa-Killer-Sound für den Erfolg notwendig. Die kurze Zeit von ca. 3-4 Tagen außerhalb der Brut überstehen die alten Milben. Viele Milben gehen im Außenbereich verloren, durch Flug- und Sammeltätigkeit und Totenfall und können rechnerisch nicht erfasst werden.

Versuch April/Mai 2017

Einzelvolk stark vermilbt:

33 Milben natürlicher Abfall (nur 1 Tag ermittelt)

Volkstärke 3-Zargen, stark mit Bienen besetzt

1 Varroa-Sound-Gerät (Einsatztage 45)

– eingesetzt am 06.04.2017

– entnommen am 21.05.2017

Milbenabfall Gesamtzeit 2.339 Milben

Ameisensäurebehandlung 7 Tage

Milbenabfall in dieser Zeit 546 Milben

Wenn man nur vom gezählten Abfall ausgeht, liegt der Wirkungsgrad bei ca. 77 %.

Wenn man allerdings von einem natürlichen Tagesfall von 30 Milben ausgeht, hatte das Volk ca. 9.000 Milben. Im Startbereich ist der Wirkungsgrad bei ca. 95 %.

Das Volk war zu Beginn auf 3 Zargen sehr stark. Nach der Behandlung ist das Volk auf ca. 1,5 Zargen besetzt, zurückgegangen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Bienen bereits stark infiziert waren mit Bakterien und Viren und sich die Lebenserwartung von normal 6 Wochen auf 3 reduziert. Ohne Behandlung wäre das Volk innerhalb von ca. 2 Wochen bereits gestorben.

Resümee

Dieses Ergebnis belegt die Wirksamkeit des Varro-Sound-Gerätes, auch im Hinblick auf die notwendige Anwendungsdauer von 40-45 Tagen.

2. Versuchsreihe

Die 2. Versuchsreihe ist leider nicht aussagekräftig, da der Zeitraum entgegen der von mir, auf Grund neuer Erfahrungen im Jahr 2017 gemachten Vorgaben von 45 Tagen Einsatz nicht erfüllt und in der Testreihe bei der Restentmilbung verdeckelte Brut vorhanden war.

Zu diesem Zeitpunkt sind ca. 80-85 % der Milben in der Brut. Junge, erwachsene Milben haben im Gegensatz zu alten Milben einen verstärkten Vermehrungsdrang und befinden sich verstärkt in der Brut. Da durch das Schallverfahren die Vermehrung in der Brut unterbrochen wird, sind in den durch den Varroa-Killer-Sound behandelten Völkern sehr wenige Milben in der Brut. Im Gegensatz zu nichtbehandelten Völkern sind die alten Milben zu ca. 80 % auf der Biene – wogegen junge, erwachsene Milben zu ca. 80 % in der Brut sind.

Die tatsächliche Gesamtmilbenzahl ist somit nicht erfasst. Bei richtigen Einsatz hätte sich die tatsächliche Wirkung mit einem Wirkungsgrad von über 85 % gezeigt. Der Wirkungsgrad steigert sich mit dem verlängerten Einsatz wesentlich. Das hängt auch mit der Lebenserwartung der Milbe zusammen.

Diese Ergebnisse bestätigen andere Untersuchungen, die Sie auf unserer Homepage www.varroa-sound.de einsehen können.

Imkermeister Rainer Krüger

Anmerkung der Redaktion: Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Ergebnisse, dass Ultraschall Varroamilben schädigt. Führen Sie daher Kontrollbehandlungen durch, wenn Sie den Varroa-Killer-Sound® einsetzen!

Laut Dr. Stefan Berg trifft die Aussage von Herrn Krüger zur Behandlungsdauer und zur Nicht-Berücksichtigung der Brutmilben trifft nicht zu. Zu Versuchsbeginn war die Empfehlung des Herstellers zur Behandlungsdauer 30 Tage. Was die Wirksamkeit betrifft, wurden in unserer Untersuchung natürlich die Brutmilben berücksichtigt, es wurde der komplette Schlupf der Bienen bei der Erfassung des Milbenabfalls abgewartet.