Zu viel Kritik an der Landwirtschaft?

Die zwei Leserbriefe im letzten Februarheft mit dem Vorwurf, wir würden die Landwirtschaft nicht ausgewogen darstellen, haben eine wahre Diskussion ausgelöst. Wir haben von einem Teil der Zuschriften die Kernaussagen im Märzheft 2018 veröffentlicht. Die vollständigen Stellungnahmen der Leserinnen und Leser finden Sie hier.



Die beiden Leserbriefe von Herrn Betz und Herrn Dr. Thies möchte ich nicht unbeantwortet lassen. Ich kann nicht erkennen, was an dem wissenschaftlichen Bericht von Herrn Prof. Menzel fachlich unkorrekt oder diffamierend sein soll.

Hier werden Fakten und Tatsachen von einem äußerst fähigen und vor allen Dingen nicht industriekäuflichen Wissenschaftler geliefert, an denen heute kein objektiv denkender Mensch mehr vorbei kommt. Das Massensterben von 7000 Bienenvölkern 2008 ging eindeutig auf das Konto der Neonicotinoide und es ist nur der Industriehörigkeit gewisser Ministerien und des Bundesinstituts für Risikobewertung zuzuschreiben, dass diese Mittel trotz wissenschaftlich eindeutiger Fakten immer noch zugelassen sind. Man muss sich immer anschauen, woher diese Institute ihre Gelder beziehen – was wir dringend brauchen sind unabhängige Einrichtungen! NN sind wasserlöslich, daher sterben nicht nur die Insekten, sondern auch die empfindlichen Wasserorganismen, Amphibien und Vögel. Wenn vergiftete Bienen nicht mehr in den Stock zurückfinden, ist es leicht alles auf die Varroa zu schieben. Das Drama spielt sich hier durchaus nicht im Stock, sondern außerhalb ab Herr Dr. Thies! Und die Wende zur Biolandwirtschaft ist keine Illusion, sondern unsere einzige Rettung! Das spüren die Menschen immer mehr angesichts der modernen Massenproduktion, Monokulturen und unsagbaren Tierleids. Politisch muss der Hebel umgelegt werden, damit sich Biolandwirtschaft wirklich lohnt und mehr Bauern umsteigen können und aus der industriellen Abhängigkeit heraus kommen! Wir müssen doch nur nach Amerika oder Indien schauen, um die Lügen von Firmen wie Monsanto zu erkennen, die Bauern in die Abhängigkeit und zum Selbstmord treiben! Das ist ein Teufelskreis, der nur zu Resistenzen und immer höheren und stärkeren Giftmengen führt, aber letztendlich nur Verderben nach sich zieht! Machen sie die Augen auf, es ist höchste Zeit wach zu werden und umzudenken!