Wie können wir Bestäuber fördern?

Dass es schlecht um unsere heimischen Bestäuberinsekten steht, hat dank der medialen Aufarbeitung inzwischen auch die breite Öffentlichkeit erreicht. Besonders seit Veröffentlichung der „Krefelder Studie“ (More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, 2017, Hallmann et al.) ist die Thematik verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Mögliche Gründe werden diskutiert und auch die Forschung intensiviert. Unseren Honigbienen „sehen“ wir schlechte Tracht- und Umweltbedingungen direkt an. Während sie das große Glück haben, dass wir Imker und Imkerinnen sie versorgen und bestenfalls erfolgreich durch das Bienenjahr bringen, leiden Wildbestäuber in ganz anderem Maße an schlechten Lebensraumbedingungen. Doch eines ist klar: Von einer intakten Natur und ausreichend Nahrungsangebot können alle Bestäuber profitieren.