Bienen füttern: Alles Wichtige auf einen Blick

Wie soll man Ableger füttern?

Kleine Begattungseinheiten füttert man gerne mit Futterteig, so räubern die Bienen nicht. Legt die Königin schon eine Weile, ist es aber besser, die Ableger flüssig zu füttern. Dabei sollte man kleine Portionen machen und den Bienen so eine Tracht simulieren. Dann legt die Königin ein großes Brutnest an und die Bienen bauen auch lieber Mittelwände aus.Anleitung zum Ableger füttern: Warum sollte man Ableger flüssig füttern?