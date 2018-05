Der Weltbienentag wurde auch in Hessen mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen begleitet, um auf die schwierige Situation von Bienen und anderen bestäubenden Insekten aufmerksam zu machen. „Zwar steigt die Zahl der Honigbienen in Hessen dank der guten Arbeit der Imkerinnen und Imker wieder, mehr als die Hälfte der 561 Wildbienenarten in Deutschland sind jedoch vom Aussterben bedroht. Sie sind Teil der biologischen Vielfalt und damit unserer Lebensgrundlage“, erklärte Umweltministerin Priska Hinz am 20. Mai. „Unsere landesweite Initiative Bienenfreundliches Hessen ist Vorreiter in Deutschland, um die Lebensbedingungen für Bienen und andere Bestäuber nachhaltig zu verbessern“ ergänzte Hinz.

An der Kampagne beteiligen sich der Landesverband Hessischer Imker, der Hessische Bauernverband (HBV), die Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen (VÖL), der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen, das landeseigene Bieneninstitut, der deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und das Netzwerk Blühende Landschaft. Gemeinsames Ziel ist es, für die Bienen und andere Bestäuber zu sensibilisieren und Lebensräume zurückzugewinnen. 111 landwirtschaftliche Betriebe haben sich beispielsweise im Rahmen dieser Kampagne dazu entschlossen, Blühstreifen anzulegen. In ganz Hessen wird es wieder zahlreiche Aktionen geben. Auch das Hessische Umweltministerium beteiligt sich.

„Egal ob in der Kommune, in der Landwirtschaft oder im eigenen Garten – jede und jeder kann etwas dafür tun, dass es Wildbienen, Schmetterlingen und Co. in Hessen besser geht“, ergänzte die Umweltministerin. Deshalb ruft sie alle fleißigen Bienenschützerinnen und Bienenschützer am 20. Mai 2018 auf, Fotos von ihren Aktivitäten zu machen und diese dann an pressestelle@umwelt.hessen.de zu schicken. Die schönsten werden auf dem Twitterkanal @UmweltHessen gepostet und im Hessischen Umweltministerium ausgestellt. Einsendeschluss ist der 24. Mai 2018.

Quelle: PM Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz