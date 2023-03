Imkern übers Jahr: Bienenvölker frühzeitig erweitern

Um das Schwärmen zu verhindern, schaffen wir Imker frühzeitig Platz im Brutraum und setzen den Honigraum auf. Sehr oft geschieht Bienenvölker erweitern zu spät. Sobald die Bienen nennenswerte Nektarmengen ablagern, kann es zu Platznot kommen. Das verhindert eine kontinuierliche Brutnestausdehnung. Außerdem ist das oft der Impuls von später auftretendem Schwarmtrieb. Deshalb es wichtig zu beobachten, wann voraussichtlich größerer Nektarfluss zu erwarten ist. Reagieren Sie zügig und erweitern Sie anfangs auch im Voraus. Normalerweise ist das spätestens bei Beginn der Süßkirschenblüte, manchmal aber auch während der Löwenzahnblüte der Fall – es sei denn, kaltes Wetter und trockene Nordostwinde verhindern die Nektarabgabe.

Bienenvölker erweitern: Freiräume schaffen

Einräumiges Überwintern

Überwintern die Bienen zweiräumig, kann man überschüssige Futterwaben entnehmen. Diese kann man dann durch Mittelwände und einen Baurahmen ersetzen.

Zweiräumiges Überwintern

Überwintern die Bienen einräumig, besteht meist nicht viel Spielraum. Normalerweise wird im Frühjahr dann die zweite Zarge als Brutraum gegeben. Das funktioniert aber nur gut, wenn die Entwicklung eher zögerlich vorangeht und die Bienen das Brutnest in die neu aufgesetzte Zarge nach und nach erweitern.

Bei üppigem Nektarangebot lagern die Bienen ihre Brut jedoch im aufgesetzten Raum ein, ohne das Brutnest dahin zu erweitern. Es fehlt noch die Bienenmasse, um dort Brut anzulegen und zu wärmen. So entsteht in der zweiten Zarge eine dicke Futterkappe, welche die Bienen später nicht mehr umtragen. Das Brutnest bleibt nachfolgend beengt, besonders bei eher schwächeren bis mittelstarken Völker.

In diesen Fällen empfehle ich das Bienenvölker eweitern vorerst als Honigraum. Diesen trennt man durch ein Absperrgitter ab. So finden sich oberhalb des Brutnestes leere Zellen, und das Brutnest wird von der Honiglagerung weitestgehend freigehalten. Ist das Volk gewachsen und der Honigraum angetragen, setzt man die dritte Zarge als zweiten Brutraum über den ersten Brutraum und unterhalb des Absperrgitters. Diesen nehmen die Bienen zügig an und bebrüten ihn. Denn zwischenzeitlich konnte das Volk wachsen. Beide Erweiterungszargen sollten mindestens drei bis fünf ausgebaute Waben enthalten.

Bienenvölker erweitern: Baurahmen geben, wann und wo?

Bienenvölker erweitern wir auch, indem wir ihnen mehr Platz durch einen Baumrahmen geben. Den Baurahmen kann man schon im März geben. Im zeitigen Frühjahr ist allerdings der Wärmehaushalt des Volkes zu berücksichtigen. Bei einem noch kleinen Brutnest und kühlem Wetter hängt man den Baurahmen nicht direkt an das Brutnest. In dem Fall hängt man den Baurahmen neben die bisherige Randwabe. So können die Bienen selbst entscheiden, wann sie mit dem Bauen beginnen wollen und können. Obwohl früh gegeben, bildet der außerhalb des Brutnestes eingehängte Baurahmen keinen wärmebelastenden Leerraum. Er ist dennoch für die Baubienen gut zu erreichen. Der Pollen der bisherigen Randwabe am Brutnest befindet sich zwischen der letzten Brutwabe und dem Baurahmen. Dieser Pollen wird nach und nach verbraucht und die Wabe wird zur Brutwabe.

Einschränkung: Bei Holzzargen darf der Baurahmen nie als letzte Wabe am Rand hängen!

Sobald am ersten Baurahmen gebaut wird, kann auch der zweite gegeben werden. Er wird wie üblich zwischen der Rand- und der letzten Brutwabe auf der gegenüber liegenden Seite eingehängt. Alternativ kann, insbesondere, wenn der Brutraum eingeschränkt ist, auch ein senkrecht geteilter Baurahmen zum Einsatz kommen, dessen Hälften man im Wechsel ausschneidet.

In der Leistungsprüfung darf man keine Drohnenbrut entnehmen. Dies beeinflusst die Beurteilung der Eigenschaft „Schwarmtrieb“. Als Züchter der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht achte ich zudem auf Varroatoleranz,. Eine ungehinderte Drohnenvermehrung könnte zu kritischem Befallsanstieg führen. Daher gebe ich bei meinen Prüfvölkern keinen Baurahmen. Ebenso gebe ich meinen Wirtschaftsvölkern keine Baurahmen, da ich den Völkern im Frühsommer die meisten Brutwaben zur Königinnenzucht bzw. Ablegerbildung entnehme. Danach behandle ich die Wirtschaftsvölker in der brutfreien Phase.

Bienenvölker erweitern: Mit Flachzargen

Sobald ich nennenswerten Nektareintrag erwarte, werden alle Völker mit Absperrgitter und einem Flachzargen-Honigraum mit vollständig ausgebauten Waben erweitert. Dabei erweitere ich auch schwache Völker, die nur fünf bis sechs Waben belagern. Das mache ich spätestens dann, wenn in der nachfolgenden Woche die Vorhersage Flugwetter erwarten lässt. Auch, wenn dann davor noch kaltes Wetter herrscht. Dann nehme ich überschüssige Futterwaben aus dem Brutraum. Diese ersetze ich durch Mittelwände. So wird oberhalb des Brutnestes Platz für Nektareintrag geschaffen. Außerdem speichern die Bienen im Brutraum so keinen Honig. Der erste Honigraum dient damit als Futterkranz oberhalb des Brutnestes.

Bedingt durch die kleineren Flachzargen (2/3 Zander) besteht meist wöchentlicher Erweiterungsbedarf. Die zweite Erweiterungszarge wird individuell und situativ gegeben. Sie ist in der Bauphase im Sommer mit vier Leerwaben in der Mitte und je drei Mittelwänden seitlich bestückt. Sofern ich weiter Tracht erwarte, die erste Honigzarge zu 2/3 besetzt und mit Honig angetragen ist, schiebe ich die zweite Erweiterungszarge dazwischen. Jede weitere Erweiterungszarge gebe ich in der Regel jeweils über dem Absperrgitter zwischen Brutraum und der bisher darüberliegenden Honigzarge. So wandern die Honigräume nach oben. Außerdem ist auch ein Teil der Stockbienen weit oberhalb des Brutnests und das Volk findet direkt über dem Brutnest auch immer leere Zellen. Dadurch lagern die Bienen nur wenig Honig im Brutraum ab. Das erhöht den Sammeleifer und wirkt gleichzeitig schwarmbremsend.

Was steht im April an?

Allgemein:

reichlich Rähmchen mit Mittelwänden bereithalten

Mittelwände einlöten

Aufsetzmagazine vorbereiten: 2 bis 4 ausgebaute Waben in die Mitte, links und rechts Mittelwände

Am Bienenstand:

Honigraum geben

überschüssige Futterwaben entnehmen

Baurahmen geben

Drohnenbrut ausschneiden

Flugloch vergrößern

eventuell erste Schwarmkontrollen

von Bruno Binder-Köllhofer

