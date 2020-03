Ticker zu Corona: Darf ich weiterhin zu meinen Bienen?

Was bedeutet die Corona-Krise für uns Imker? Dürfen wir weiterhin zu unseren Bienen? Wir fassen Neuigkeiten in einem Ticker zusammen.

Damit sich das Corona-Virus nicht so schnell ausbreitet, wurden zuletzt Schulen geschlossen und öffentliche Veranstaltungen eingeschränkt. Die gute Nachricht für uns Imker: Wir dürfen trotz Corona noch zu unseren Bienen, da die Imkerei als Teil der Landwirtschaft systemrelevant ist.

Wir tragen hier – in einem Ticker – wichtige Informationen zum Thema zusammen.

Belgien: Erste Wanderverbote wegen Corona

23.03.2020: Der Flämische Imkerbund KONVIB informiert seine Mitglieder in einem Rundschreiben über die Situation in Belgien. Dort dürfen nur noch Imker wandern, die mit ihren Bienen Nutzpflanzen bestäuben müssen. Die Imker müssen (beispielsweise mit einer Mail) bestätigen, dass sie dafür einen Auftrag von einem Landwirt haben. Zudem dürfen nur noch Erwerbsimker mit ihren Bienen wandern, Hobbyimker nicht. Der Verband bittet die Imker zudem, ihre Bienen nicht schwärmen zu lassen.

In Deutschland sind Wanderungen noch erlaubt. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung am 16.03.2020 mit.

Ausgangsbeschränkungen: LVBI rät zu Besonnenheit

22.03.2020: In Bayern beschloss die Regierung schon Ausgangsbeschränkungen – so soll sich das Corona-Virus langsamer ausbreiten. Tierhalter wie Imker genießen bei den Beschränkungen Ausnahmen: Sie sollen und müssen weiterhin ihre Tiere versorgen können. “Wir sollten Ruhe bewahren”, sagt Stefan Spiegl, Präsident des Landesverbandes Bayerischer Imker (LVBI). Er weist darauf hin, dass Tierhalter auf Fahrten zu ihren Tieren ohnehin mit triftigem Grund unterwegs seien, also von den Ausgangsbeschränkungen nicht betroffen seien. Imker sollten trotzdem einen Nachweis dabei haben, dass sie Bienen halten, beispielsweise die landwirtschaftliche Betriebsnummer. Mehr Informationen gibt es beim Landesverband Bayerischer Imker.

Trotz Corona-Maßnahmen: Imker dürfen zu Bienen

18.03.2020: Die Imkerei ist wie die Landwirtschaft systemrelevant, da Imker Nutztiere betreuen. Sie dürfen deshalb trotz Corona-Maßnahmen zu ihren Bienen. Das bestätigte der Deutsche Imkerbund (D.I.B.) in einer Mitteilung. Falls es zu weiteren Einschränkungen wie Ausgangssperren kommt, gibt der D.I.B. folgende Tipps:

Meldebescheinigung mitführen : So kann jeder Imker nachweisen, dass er Bienen hat und diese betreuen muss.

: So kann jeder Imker nachweisen, dass er Bienen hat und diese betreuen muss. Bienenstände anmelden : Es besteht Meldepflicht für Bienenvölker. Dann ist die Lage der Bienenstände bei der zuständigen Ordnungsbehörde bekannt.

: Es besteht Meldepflicht für Bienenvölker. Dann ist die Lage der Bienenstände bei der zuständigen Ordnungsbehörde bekannt. Kontakt zu Vereinen : In Ausnahmefällen könnten Vereine bestätigen, dass sich der Imker um die Bienen kümmern muss.

: In Ausnahmefällen könnten Vereine bestätigen, dass sich der Imker um die Bienen kümmern muss. Ausnahmeregeln zu Mobilitätseinschränkungen : Sollten die Länder die Mobilität einschränken, können nur die jeweiligen Behörden Ausnahmen genehmigen, schreibt D.I.B.-Präsident Torsten Ellmann.

: Sollten die Länder die Mobilität einschränken, können nur die jeweiligen Behörden Ausnahmen genehmigen, schreibt D.I.B.-Präsident Torsten Ellmann. Informationen abwarten: Bleiben Sie informiert, was Landesregierungen und die jeweiligen Behörden beschließen.

Corona-Risikogruppe? Imker helfen Imkern

18.03.2020: In Österreich gibt es bereits Ausgangssperren. Imker dürfen aber nach wie vor zu ihren Bienenständen. Damit Imker, die der Corona-Risikogruppe angehören, ihre Wohnung nicht verlassen müssen, hat der Österreichische Erwerbsimkerbund eine Website eingerichtet: imkerhilfe.at. Hier können sich Imker der Risikogruppe melden, wenn sie Hilfe brauchen. Gesunde Imker helfen ihnen dann kostenlos und schauen nach den Bienen. Mittlerweile hat sich auch der Deutsche Berufs und Erwerbs Imker Bund der Initiative angeschlossen und bietet den gleiche Service für deutsche Imker an: imkerhilfe.eu. Der D.I.B. rät den Imkern zudem, sich im Verein zu vernetzten. Falls ein Mitglied nicht mehr zu seinen Bienen kann, können andere Imker einspringen.

Berufsimkerbund hofft auf schnelle Klarheit

18.03.2020: “Momentan bekommen wir viele Anfragen”, sagt Annette Seehaus-Arnold, Präsidentin des DBIB, dabei sei die Lage unübersichtlich. Seehaus-Arnold hat bereits am 14. März das Landwirtschafts- und Umweltministerium angeschrieben, ob es im Falle von Ausgangssperren Ausnahmen für Imker gäbe. “Das Landwirtschaftsministerium verweist auf das Umweltministerium und das Umweltministerium sagt, das Landwirtschaftsministerium sei zuständig”, sagt die DBIB-Präsidentin. Doch vor allem Berufsimker brauchen schnell Klarheit, da sie ihre Wanderungen planen müssen. Finanzielle Einbußen haben sie eh schon, da viele Märkte ausfallen. Im Falle von Ernteausfällen hofft Seehaus-Arnold auf die finanzielle Unterstützung, beispielsweise über Steuererleichterungen. Mehr Informationen unter berufsimker.de

Keine Corona-Übertragung über Tiere und Lebensmittel

17.03.2020: Bisher gibt es keinen nachgewiesenen Fall einer Übertragung des Coronavirus über Lebensmittel. Das erklärte Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstitutes für Risikobewertung, auf einer Pressekonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Auch über Nutztiere wie Bienen wird das Virus nicht übertragen.

Viele Imker-Veranstaltungen wegen Corona-Gefahr abgesagt

16.03.2020: Zuletzt wurden auch schon einige Imkertage wegen der Corona-Krise abgesagt. Eine Liste mit abgesagten Terminen finden Sie hier: Terminkalender D.I.B. Auch Kurse in den Vereinen sind vielerorts ausgesetzt. Der Deutsche Imkerbund ruft in einer Mitteilung alle Imker dazu auf, „ihrer Verantwortung nachzukommen“, dass sich das Virus nicht so schnell verbreitet.

Mehr Informationen findet ihr bei den Imkerverbänden:

bbu/19.03.2020