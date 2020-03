Mittelwände einlöten und Honigräume richten

Wer im Winter etwas faul war, kann jetzt noch die Winter-Arbeiten nachholen. Dazu gehört: Mittelwände einlöten, damit die Bienen bald bauen und den Honig in den neuen Waben einlagern können. Also Rähmchen und Trafo besorgen, Draht spannen und die Mittelwände in die Drähte gleiten lassen. Danach kann man gleich die Honigräume herrichten und hat so nicht mehr so viel Arbeit, wenn es an’s Aufsetzen geht.