Deutsche Wildtier Stiftung: Ratgeber Wildbienen

„Wildbienen brauchen von Frühling bis in den Spätsommer hinein eine große Vielfalt an heimischen Blütenpflanzen“, so Manuel Pützstück, Wildbienen-Experte bei der Deutschen Wildtier Stiftung.

Der Ratgeber Wildbienen versammelt auf 24 Seiten rund 20 Portraits der häufigsten Arten in Text und Bild. „Mit ihm lernen Hobbygärtner schnell die gängigen Wildbienen in unseren Gärten kennen“, so Putzstück. Das kleine Heft im Hosentaschenformat gibt es kostenlos. Bestellung unter www.deutschewildtierstiftung.de/publikationen

