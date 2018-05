Flächenanteil Ökolanbau

20 Prozent Ökolandbaufläche bis 2030 – dieses Ziel weist der aktuelle Koalitionsvertrag aus. Doch wie sieht es aus? Wo ist der Ökolandbau stark? Und wo muss er noch wachsen? Welche Landkreise erfüllen schon jetzt das politische Ziel? Und welche sind noch weit davon entfernt?

Das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN) hat jetzt Landkarten veröffentlicht, die den Öko-Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in den einzelnen Landkreisen zeigen.

Vergleichsweise viele Landkreise mit hohem Ökoanteil, zum Teil sogar deutlich über 20 Prozent, liegen in Südbayern. Auch der Landkreis Siegen in Nordrhein-Westfalen gehört zu den Spitzenreitern beim Ökolandbau wie der Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg oder die Hansestadt Lubeck. Mit unter drei Prozent Öko-Anteil ist die Region entlang der niederländischen und belgischen Grenze Schlusslicht. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 7,5 Prozent. Die Karten sind auf dem aktuellen amtlichen Stand.

Mit der Deutschlandkarte und den Karten zu den Bundesländern Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg beginnt die Serie der

KÖN-Karten. Karten von anderen Bundesländern werden auf Anforderung versendet.

Sie können honorarfrei verwendet werden. Quelle der Daten sind die statistischen Ämter

und das KÖN.

Die Karten können in druckfähiger Auflösung herunterladen geladen werden unter http://www.oeko-komp.de/wp/presse/

