Der Berufsimker und engagierte Königinnenzüchter Lutz Eggert schreibt in diesem Jahr die Monatsbetrachtungen im Printheft von bienen&natur. Zu jedem seiner Heftbeiträge bietet er immer am letzten Mittwoch im Monat eine Online-Fragestunde in Zoom an.

Alle Abonnenten und Interessierte können hier ihre ganz persönlichen Fragen zum jeweiligen Thema stellen. In der ersten Sitzung geht es um die Planung des Imkerjahrs 2022.

Wir klären:

Wie viel Honig benötige ich?

Wie viele Völker will ich betreuen?

Wie geht es meinen Bienen jetzt?

Welches Material fehlt mir noch?

Traue ich mich an die Königinnenzucht ran?

Wann will ich in Urlaub fahren?

Machen Sie sich vorab gern ein paar Gedanken dazu. Senden Sie Literaturtipps, Anregungen und Fragen vorab per E-Mail an Lutz Eggert unter info@pin-test.com

Details:

Thema: Wie plane ich mein Imkerjahr 2022?

: Mittwoch 26. Januar 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr



19.00 Uhr Dauer: 60-90 Minuten

60-90 Minuten Medium: Zoom

Zoom Kosten: kostenfrei mit Gutscheincode, sonst 19,00 €

Teilnahmelink und Gutschein:

Die Fragestunde ist erreichbar unter:

www.pin-test.com/schulungen.

Mit dem Gutscheincode 01BIENE&22NATUR erhalten Sie 100% Rabatt.

Lutz Eggert arbeitet seit 2008 als Berufsimker und Königinnenzüchter in Jena. Er hat den Weimarer Nadelstempel entwickelt, um den PinTest zur Feststellung des Bruthygieneverhaltens zu optimieren. Für den Buckfastverband Mecklenburg-Vorpommern stellt er Drohnenvölker für die Gebrauchsbelegstelle Gelm und kooperiert mit Berufsimkereien in D-A-CH und Italien.

www.pin-test.com

