Honig ernten: Alles Wichtige auf einen Blick

Diese Angaben müssen auf ein Honig-Etikett

Wer Honig verkaufen will, braucht dafür ein Etikett. Wenn man einen Honigkurs besucht hat, darf man seinen Honig auch in den D.I.B.-Einheitsgläsern mit dem vorgegebenen Gewährverschluss vermarkten. Will man ein eigenes Etikett gestalten, müssen gewisse Angaben auf dem Etikett stehen.

