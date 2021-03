Imkern im März: Die Bienen auswintern

Das Frühjahr ist für ein Bienenvolk eine kritische Zeit. Denn nun sterben die Winterbienen, die das Volk über den Winter gebracht haben, nach und nach weg. Meist schlüpfen aber noch nicht genug junge Bienen, die diesen Abgang kompensieren können. Die Völker schrumpfen also noch. In manchen Regionen kann es bis in den April hinein gehen, bis die Völker wieder wachsen. Diese Phase nennen Imker „Durchlenzung“. Doch wir Imker können die Bienen beim Auswintern unterstützen. Wichtig ist vor allem, dass sie genug Futter haben. Doch auch im Frühjahr gilt: Das Bienenvolk und sein Wärmehaushalt sind hochsensibel. Weniger und kurze Eingriffe sind daher immer besser.

Bienen auswintern am Bienenstand

1 of 6

Futter checken - sonst können die Bienen nicht brüten Wir geben Tipps, wie man nachfüttern kann: So gelingt die Notfütterung Ohne Futter geht nichts. Deshalb sollte man schauen, dass genug Futter im Stock ist, wenn die Bienen auswintern. Denn nur so können sie sich ernähren und die frische Brut wärmen. Besonders nach milden Wintern haben die Bienen oft wenig Futter, da sie mehr gebrütet haben. Ebenfalls auffällig: Die starken Völker haben öfter zu wenig Futter, da diese viel brüten – die schwachen haben meist noch mehr Futterreserven. Hier kann man gut Futterwaben in leichte Völker hängen. Manche Imker schwören zudem auf eine Reizfütterung. So soll den Bienen eine Tracht simuliert werden, damit sie mehr brüten und zu Beginn der Tracht stärker sind. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Imker können Futterwaben anritzen, mit Honig, Zuckerwasser oder Futterteig füttern. Mehr zur Reizfütterung: Reizfütterung – sinnvoll oder nicht?

Raum anpassen mit dem Schied Hier gibt es eine Anleitung zum Einengen: Bienen im Frühjahr schieden – so geht’s Im Winter sterben immer einzelne Bienen, das ist völlig natürlich. Demzufolge wintern die meisten Völker schwächer aus, als sie eingewintert wurden. Bei schwachen Zweizargern kann man nun oft die untere Zarge wegnehmen, da sie nicht mehr besetzt ist. Schwarze Waben kann man dann ausschmelzen. Wer mit einem Brutraum imkert (wie bei Dadant), kann die Bienen mit einem Schied einengen. So müssen sie weniger Raum wärmen und tun sich einfacher ihre Brut großzuziehen.

Volk tot – Ursachen bestimmen Sie wissen nicht, woran Ihre Bienen gestorben sind? Mein Volk ist tot – mögliche Gründe Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Bienenvölker den Winter nicht überleben. Oft ist auch der Imker daran schuld. Deshalb ist es besonders wichtig, bei toten Völkern zu analysieren, woran sie gestorben sind. Nur so kann man aus Fehlern lernen.

Bienen auswintern: Auf Hygiene im Stock achten Man sollte den Bienen beim Auswintern helfen, beispielsweise bei der Hygiene. So kann man die Böden von toten Bienen befreien. Diese könnten sonst schimmeln, wenn sie zu feucht sind.

Was tun mit verkoteten oder verschimmelten Waben? Tipps, wie man die Waben sortieren und desinfizieren kann: Verkotete Waben – was tun? Teilweise können auch nicht besetzte Waben, die es im Winter zu feucht hatten, von einem Schimmelfilm überzogen sein. Man sollte sie nun entnehmen und einschmelzen. Dasselbe gilt für schwarze Leerwaben und verkotete Waben. Futterwaben ohne Kotspritzer sollte man mit Essigsäure desinfizieren, bevor man sie einlagert und später Ablegern gibt.

Jetzt schon auf die Bienensaison vorbereiten

1 of 5

Gesundheitszeugnis beantragen Wer jetzt schon weiß, dass er mit seinen Bienen wandern will, sollte sich jetzt schon um ein Gesundheitszeugnis (auch: Seuchenfreiheitsbescheinigung) kümmern. Hierfür sollte man den lokalen Bienensachverständigen kontaktieren. Dasselbe gilt für Imker, die Bienen verkaufen wollen. So kann man nachweisen, dass die Bienen gesund sind.

Bienen kaufen - das ist wichtig Wir geben Tipps zum Bienenkauf: Bienen kaufen – darauf sollten Sie achten Es gibt verschiedene Gründe, wieso man Bienen kaufen will: Entweder sind die eigenen im Winter gestorben, man will die Imkerei vergrößern oder mal Bienen anderer Herkünfte ausprobieren. Hier ist es ratsam, Bienen lokal bei einem Imker zu kaufen.

Honigräume vorbereiten Falls Sie einen eigenen Wachskreislauf aufbauen wollen: Offener Wachskreislauf – so geht‘s Bereits jetzt ist absehbar, dass wir in ein paar Wochen die Honigräume aufsetzen können. Es ist also gut, jetzt schon mal zu kalkulieren, ob die Honigräume reichen. Ansonsten muss man noch Mittelwände einlöten – und falls keine mehr da sind noch Wachs umarbeiten lassen.

bbu

Interesse an einem Schnupperabo? Hier klicken und drei Monate testen.