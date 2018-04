Leitfaden zur Vermeidung von PAs

Das Institut für Bienenkunde in Celle hat ganz aktuell einen Leitfaden herausgebracht, wie man PAs in Sommerhonigen vermeiden kann. Zur Begründung heißt es dort: „Pyrrolizidin-Alkaloide (PAs) werden von vielen Pflanzen als Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde gebildet. In Schleswig-Holstein spielen in diesem Zusammenhang vorwiegend zwei Pflanzenarten eine Rolle, der Wasserdost (Eupatorium cannabinum) und das Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea). Beide Arten sind hierzulande heimisch, häufig und weit verbreitet. Beide blühen erst im Hochsommer: das Jakobs- Kreuzkraut etwa ab Anfang, der Wasserdost etwa ab Mitte Juli. Der vorliegende Leitfaden gibt Tipps, wie sich allzu hohe PA-Werte im Honig vermeiden lassen.“

Zum Leitfaden geht es hier: Pyrrolizidinalkaloide_Sommerhonig_aber_sicher!