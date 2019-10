LIVE: Deutscher Imkertag in Konstanz

Am 12. und 13. Oktober findet in Konstanz der Deutsche Imkertag des Deutschen Imkerbundes (DIB) statt. Bei der Vertreterversammlung wird ein neuer Präsident gewählt.

Der Deutsche Imkertag findet dieses Wochenende in Konstanz statt. Am Samstag tagen die Vertreter der Landesverbände und wählen einen neuen Präsidenten. Zudem gibt es am Sonntag Fachvorträge und eine Messe – das ganze Programm: Programm Deutscher Imkertag Konstanz

Boris Bücheler berichtet live vom Imkertag.

Live vom Deutschen Imkertag aus Konstanz

07:04 Uhr: Es wird also spannend, welcher der Landesverbände künftig im Präsidium vertreten sein wird und wer Präsident wird. Im Vorfeld wurde gemunkelt, dass Torsten Ellmann vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Ambitionen hat. Oder gibt es etwa mehrere Bewerber und eine Kampfabstimmung?

06:58 Uhr: Der bisherige Präsident Peter Maske tritt dieses Jahr nicht mehr an. Es wird also ein neuer Präsident gewählt. Auch sein Vize Eckard Radke stellt sich nicht mehr zur Wahl.

06:51 Uhr: Heute steht die Vertreterversammlung des DIB an.

Auf der Tagesordnung sind unter anderem:

Tätigkeitsbericht des Präsidiums

Aussprache über den Jahresabschluss

Haushaltsvorschlag 2020

Wahlen des neuen Präsidiums

Anträge

Ehrungen

bbu/12.10.19

Interesse an einem Schnupperabo? Hier klicken und unverbindlich testen.