Neonicotinoide – EU verbietet Pflanzenschutzmittel

Die EU-Staaten haben am 27. April ein Verbot der drei Pflanzenschutzmittel Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam aus der Gruppe der Neonicotinoide, kurz Neonics, erlassen. Die Zulassung dieser Präparate war bereits seit Jahren – mit Ausnahme bei Zuckerrüben und Kartoffeln – ausgesetzt. Nunmehr dürfen die Neonics nur noch in Gewächshäusern verwendet werden. Die aktuelle Entscheidung soll bis Ende des Jahres in Kraft treten. Die Entscheidung basiert u.a. auf der im März von der Efsa veröffentlichte Risikoeinschätzung zu den Wirkstoffen Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam.

Beim Europäischen Gerichtshof läuft derzeit noch eine Klage der Hersteller Bayer und Syngenta gegen die bisherigen Einschränkungen in der Anwendung der Neonics. Der Ausgang des Verfahrens könnte sich auf die Begründung des Verbots der EU auswirken.

Nicht betroffen vom Verbot ist Thiacloprid, ein weiteres Neonicotinoid, auf das am stärksten ausgewichen wird. Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kommentiert: „Konsequent wäre es, die Ausnahmen für Gewächshäuser aufzuheben. Denn Gewächshäuser sind keine geschlossenen Systeme, Neonicotinoide können über das Wasser nach außen gelangen und so weiterhin Bienen und Insekten schädigen.“

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied sagt bei agrarheute.com: “Wenn wir jetzt eine effektive Wirkstoffgruppe verlieren, um unsere Pflanzen vor Schädlingen zu schützen, ist es eine echte Herausforderung, Alternativen zu entwickeln und neue Produkte schnell zur Zulassung zu bringen. Ohne die geht es nicht, weder in der ökologischen noch in der konventionellen Landwirtschaft.”

Thomas Radetzki von der Aurelia Stftung mahnt: „Insekten sind für den Fortbestand unserer Ökosysteme ebenso unverzichtbar wie für die Sicherung unserer Ernährung. Zwei Drittel aller Pflanzen sind auf Bestäubung angewiesen, deren ökonomischer Wert weltweit auf 200 bis 500 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird. Wir sind von der Vielfalt der blütenbestäubenden Insekten existenziell abhängig. Sie sind unersetzbar!“

Zum von der Bundesregierung angekündigten Aktionsprogramm Insektenschutz hat der Deutsche Naturschutzring einen Katalog mit Empfehlungen und Forderungen vorgelegt, bitte hier klicken:

https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2018-04-DNR-Aktionsprogramm-Insektenschutz.pdf