Deutschlandflora-App: Sagt Dir, wo die Blumen sind …

Welche Pflanzenarten kommen wo in Deutschland vor? Mit der neuen App „Deutschlandflora“ können Farn- und Blütenpflanzen jetzt bundesweit per Smartphone dokumentiert werden und alle fachkundigen Bürgerinnen und Bürger zum Wissen über Gefäßpflanzen in Deutschland beitragen. Die Beobachtungsdaten werden in das Deutschlandflora-Portal eingespeist und als Verbreitungsdaten vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) auf der Website www.floraweb.de zur Verfügung gestellt. Die App für iOS und Android Smartphones steht im jeweiligen App-Store zur Verfügung. Das Deutschlandflora-Portal und die App werden vom Botanik-Verband „Netzwerk Phytodiversität Deutschland (NetPhyD)“ betrieben und betreut. Das Bundesamt für Naturschutz fördert die ehrenamtliche Erforschung der Flora von Deutschland seit Jahrzehnten durch die Bereitstellung von Kartierungssoftware und Erfassungsportalen.

„Die Vielfalt der Pflanzen in Deutschland können wir nur mit Hilfe einer breiten ehrenamtlichen Unterstützung erfassen und dokumentieren. Die gesammelten Daten geben auch Aufschluss über den Rückgang oder die Zunahme bestimmter Pflanzenarten. Für den Naturschutz stellen sie somit eine wertvolle Entscheidungsgrundlage dar“, sagt BfN-Präsidentin Prof. Dr. Beate Jessel. „Deshalb wollen wir möglichst viele fachkundige Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich mit Hilfe der Anwendung aktiv an der bundesweiten Kartierung zu beteiligen.“

In der App können unter anderem eine Beschreibung des Fundortes, der floristische Status, Angaben zur Häufigkeit am Ort, ergänzende Kommentare oder auch ein Belegfoto der gefundenen Exemplare vor Ort erfasst werden. Die Lokalisierung des Vorkommens kann GPS-genau ermittelt oder manuell auf einer Hintergrundkarte verortet werden. Das Deutschlandflora-Portal ist die zentrale Online-Plattform der floristischen Kartierung in Deutschland. Die Datenbank der Verbreitungsdaten in Floraweb besteht aus fast 30 Millionen Datensätzen. Diese wurden von Tausenden meist ehrenamtlich tätigen Pflanzenkennerinnen und -kennern in jahrelanger Kartierungsarbeit im Gelände erhoben.

Deutschlandflora-App im Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novimapp.dfapp

Deutschlandflora-App im i-tunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/deutschlandflora-app/id1366770970?mt=8