Saubere Luft und weniger Flächenfraß

Umweltverbände rufen zur Demo auf

Mia ham’s satt! – am 6. Oktober in München

Artensterben, schlechte Luft in Städten, der Flächenfraß auf dem Land – Themen wie diese sehen Umwelt- und Tierschutzverbände, wie BUND, LBV, das Umweltinstitut und viele andere im bayerischen Wahlkampf nur als Nebensache abgehandelt. Dagegen protestieren sie am 6. Oktober, genau eine Woche vor der Landtagswahl.

Gemeinsam mit tausenden anderen wollen sie in München für eine andere bayerische Landwirtschafts- und Verkehrspolitik auf die Straße gehen: Imkerinnen und Imker in Anzügen, Bäuerinnen und Bauern auf dem Traktor, Menschen in Tierkostümen und ein langer Zug von Radlern – sie alle wollen der Staatsregierung klarmachen, dass sich etwas ändern muss.

Saubere Luft statt Verkehrskollaps

Ihre Kritikpunkte reichen vom Verlust zu vieler wertvoller Landschaftsflächen für Bauvorhaben, vom Verlust der Existenzgrundlage von Landwirten durch eine Agrarpolitik, die weiter auf eine industrielle Landwirtschaft mit Minimalstandards bei Tierschutz und Ökologie setzt, die das Artensterben vorantreibt und Lebensmittel, Wasser, Böden und Luft mit Pestizidrückständen belastet, bis hin zu einer Verkehrspolitik, die weiterhin die Automobilindustrie fördert, anstatt zukunftsweisende Alternativen voranzubringen.

Vom Fahrradclub bis zur Slowfood-Community

Auf der Demonstration werden viele unterschiedliche Gruppen vertreten und hörbar sein: Bauern, Verbraucher, Umwelt- und Tierschützer, Gärtner, Imker, Ärzte, Künstler und Entwicklungsorganisationen werden für eine ökologische, tiergerechte und bäuerliche Landwirtschaft und gesundes Essen antreten. Für saubere Luft, lebenswerte Städte und den Erhalt unserer vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft.

Hier findet die Demo mit Live-Musik statt

Wann? 6. Oktober 2018

Wo? Odeonsplatz in München

Mehr zum Aufruf des Demo-Bündnisses und wer mitmacht: Mia ham’s satt!

jfr