Spätsommerpflege: Starke Völker einwintern

Den letzten Honig ernten

Sobald die letzte Tracht des Jahres vorbei ist, sollte man zügig die Honigräume abnehmen. Schließlich drängt die Zeit im Sommer oft: Die Bienen müssen noch behandelt und gefüttert werden. Wann genau man abschleudern muss, ist von Region, Jahr und Trachtangebot abhängig – in manchen Jahren kann es schon Ende Juni so weit sein, in anderen Regionen kann es bis in den September dauern. Ob es noch honigt, kann man an der Stockwaage erkennen. Wenn die Bienen anfangen zu räubern, ist das meist ein Zeichen, dass die Tracht vorbei ist.

