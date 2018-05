Stephanie Bruneau: Wertvolles von unseren Bienen

Verlag Eugen Ulmer

Stuttgart 2018

160 Seiten

120 Fotos

Preis 19,90 Euro

ISBN 978-3-8186-0402-8

Der großformatige Band enthält zahlreiche Rezepte und Do-it-yourself-Ideen mit Honig, Bienenwachs, Propolis, Gelée royale, Pollen und Bienengift zur Anwendung oder zum Genießen und Wohlfühlen.

Die amerikanische Autorin Stephanie Bruneau ist selbst Imkerin und Umweltpädagogin. Sie handelt neben ihrem Honig mit Bienenwachskerzen sowie Körperpflege- und Bienenprodukten und plädiert überzeugend für Kauf und Verwendung von regionalen, unbehandelten Bienenerzeugnissen.

Man erfährt in vielen Einzelheiten, wie und warum die Bienen all ihre Produkte herstellen und verwenden und was die Menschen seit alters her mit ihnen anfangen. Die Autorin weist aber mehrfach darauf hin, dass man bei einer Erkrankung einen Arzt aufsuchen soll.

Der informative, schön gestaltete Band ist in einem angenehmen, unaufdringlichen Ton fern jeglichen Eiferns geschrieben, und das macht seinen Gebrauch besonders empfehlenswert.

gbr