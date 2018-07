Flupyradifuron ist ein neues Insektizid, das schon in sehr geringen Mengen tödlich für Bienen und andere Insekten wirkt. Zusammen mit den Wirkstoffen Sulfoxaflor und Cyantraniliprol gilt es als möglicher Ersatz für die Neonicotinoide Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam. Diese Insektengifte wurden Ende April 2018 EU-weit für den Einsatz im Freiland verboten. Sie sind besonders bienengefährlich. Die drei neuen Insektengifte haben eine ähnlich verheerende Wirkung. Der Wirkmechanismus von Flupyradifuron und Sulfoxaflor ist sogar identisch, so dass man auch bei ihnen von Neonicotinoiden sprechen kann.

Zulassung von Pestizidmischungen mit Flupyradifuron beantragt

Nach einem gewonnenen Rechtsstreit musste das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) dem Umweltinstitut Auskunft darüber erteilen, ob Zulassungsanträge für das neue Insektengift Flupyradifuron vorliegen. Mit der Auskunft sieht die Organisation ihre Befürchtungen bestätigt: Schon im August könnten erste Insektengifte mit dem Wirkstoff auf den Markt kommen. Dieser wirkt schon in sehr geringen Mengen tödlich für Insekten wie Bienen und andere Bestäuber.

Dazu Christine Vogt, Referentin für Landwirtschaft beim Umweltinstitut: „Nach fast zwei Jahren haben wir endlich die geforderten Informationen bekommen. Wir wissen jetzt, dass in Deutschland tatsächlich Anträge für die Zulassung von Pestizidmischungen mit Flupyradifuron vorliegen. Außerdem haben wir erfahren, dass schon im August erste Insektengifte mit dem Wirkstoff auf den Markt kommen könnten.“

Verbotene Stoffe nicht mit anderen Giften ersetzen

„Agrarministerin Julia Klöckner lässt sich gerne mit dem markigen Satz ‘Was der Biene schadet, muss vom Markt’ zitieren. Das nützt allerdings wenig, wenn für jeden verbotenen Wirkstoff ein Gift zugelassen wird, das bekanntermaßen ähnlich gefährlich ist. Was der Biene und anderen Insekten schadet, darf gar nicht erst auf den Markt kommen – sonst werden wir das Insektensterben niemals aufhalten“, so Vogt weiter. „Wir wünschen uns jetzt eine ebenso konsequente Haltung des Agrarministeriums wie beim Freilandverbot der Neonicotinoide. Die neuen Insektengifte dürfen in Deutschland nicht zugelassen werden.“

gbr

Quelle: umweltinstitut.de