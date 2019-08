bienen&natur Sonderheft 02/19 Varroa im Griff

Gesunde und vitale Bienen das ganze Jahr.

Das bienen&natur Sonderheft „Varroa im Griff“ erleichtert Imkerinnen und Imkern die gezielte Bekämpfung der Varroa-Virus-Infektion. Neben den biologischen Zusammenhängen dieser Erkrankung der Honigbiene werden auf 80 Seiten sowohl medikamentöse als auch biotechnische Verfahren der Bekämpfung vorgestellt.

Gezielt im Jahresverlauf eingesetzt, können diese die Bienen am Leben erhalten, Schäden vermeiden und ermöglichen eine gute Honigernte. In verständlicher Form werden alle Zusammenhänge in Grafiken und Bildern übersichtlich dargestellt. Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern die Umsetzung in der Imkerpraxis.

So wird das Sonderheft für alle, die Honigbienen halten, zur unverzichtbaren Anleitung und zum schnellen Nachschlagewerk.

