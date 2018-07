Buchtipp: Von Bienen und Menschen – Eine Reise durch Europa

Ulla Lachauer, Journalistin und Dokumentarfilmerin, hat Imker in acht Ländern Europas besucht und darüber ein einzigartiges Buch geschrieben. Ihre Geschichten spielen auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland, in der Lüneburger Heide, in Stuttgart und im Schwarzwald, in den französischen Pyrenäen, in Kärnten, im slowenischen Ljubljana, im tschechischen Isergebirge und im russischen Kaliningrad. Dabei erschließt sich die Autorin nicht nur die Biologie der Honigbienen und das Imkerhandwerk damals und heute, sondern sie schildert auch die Lebensumstände ihrer Gesprächspartner. Alle sind, ohne es zu wissen, durch die Bienen miteinander verbunden. Als Imker vergleicht man unwillkürlich sein eigenes Leben mit dem Schicksal derer, die von Krieg, Diktatur oder staatlichem Zerfall betroffen waren oder sind. In den vierzehn Imkerbiografien des Buches spiegeln sich viele Facetten Europas, so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der jeweiligen Gegenüber. Den jungen Imkern hingegen, dem Stuttgarter, dem Franzosen, dem Syrer in Deutschland aus Homs gehört trotz aller Probleme die Zukunft der Bienen – und das tröstet. gbr

Details zum Buch

Von Bienen und Menschen

Eine Reise durch Europa von Ulla Lachauer

Rowohlt Verlag Hamburg 2018

384 Seiten, Preis 22 Euro

ISBN 978-3-4980-3926-4