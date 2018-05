Peter Henning: Mein Schmetterlingsjahr

Theis Verlag

Darmstadt 2018

228 Seiten gebunden

Preis 19,95 Euro

ISBN 978-3-8062-3687-3

„Mein Reisebericht ist eine unverhohlene Liebeserklärung an all die Schmetterlinge, denen ich je begegnet bin“, schreibt der Autor Peter Henning einleitend. Von Kind an beobachtet, sammelt und züchtet der heute 59-jährige Schriftsteller Schmetterlinge.

Für dieses Buch ging er wie ein Abenteurer ein ganzes Jahr lang auf Reisen, kreuz und quer durch Europa. Um bestimmte Schmetterlinge aufzuspüren, reiste er bis in den Raum Madrid oder zur griechischen Insel Samos.

Reizvoll bleiben dabei nicht nur die Beschreibungen seltener Falterarten, sondern auch Bezüge zu den besuchten Orten, literarische Ausflüge, Lebensumstände, Treffen mit Freunden, Anlehnungen und Zitate. Das alles macht die Lektüre anregend.

Als Imker stutzt man beim seltenen Honigdieb Totenkopfschwärmer, denn er wird vom Freund des Autors sogar gezüchtet.

Im Anhang grundsätzliche Informationen über Schmetterlingsarten, ein Verzeichnis der schönsten Bücher und eine Aufzählung der weit über einhundert genannten Schmetterlinge.

gbr