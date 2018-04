Wo und warum eine natürliche Varroatoleranz bei Apis mellifera entstanden ist

Wir alle wünschen uns, Bienenvölker ohne ständige Bekämpfung der Varroamilbe halten zu

können. Inzwischen gibt es einige Beispiele, dass dies gelingen kann. In der Mai-Ausgabe 2018 nennt Dr. Wolfgang Ritter die Regionen und vermuteten Gründe, wo Honigbienen der Apis mellifera die Varroa-Virus-Infektion auf natürliche Weise und ohne Eingriff von außen überleben. Folgende Literaturstellen wurden u.a. verwendet:

